03 ноября 2025 в 00:21

В Британии освободили ранившего пассажиров поезда мужчину

Reuters: полиция освободила арестованного за нападение с ножом на людей британца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании освободили из-под стражи мужчину, задержанного по подозрению в совершении нападения с ножом на пассажиров железнодорожного состава. Согласно официальному заявлению полиции, 35-летний гражданин был отпущен без предъявления официальных обвинений, пишет Reuters.

Инцидент произошел во время движения поезда и вызвал значительный общественный резонанс. Первоначально по делу о нападении были задержаны двое мужчин: 35-летний британец карибского происхождения и 32-летний темнокожий гражданин Великобритании.

Одного из них подозревали в совершении покушения на убийство. В результате инцидента пострадали несколько человек, пятеро из которых уже были выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи.

По данным местных средств массовой информации, проведенное расследование не выявило признаков террористического мотива в совершении данного нападения. Один из пострадавших до сих пор находится в критическом состоянии, его жизнь остается под угрозой. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего инцидента и устанавливает все детали случившегося.

