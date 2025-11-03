Землетрясение в Афганистане 3 ноября: погибшие, пострадавшие, что известно

Землетрясение в Афганистане 3 ноября: погибшие, пострадавшие, что известно

В центре Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Что известно о разрушениях, жертвах и пострадавших?

Что известно о землетрясении в Афганистане

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сейсмическое событие зафиксировано в 45 километрах к востоку — юго-востоку от города Мазари-Шариф с населением 303 тысячи человек. Сообщается, что его очаг залегал на глубине 10 километров.

При этом в EMSC не привели данных о разрушениях или пострадавших.

Зарубежные СМИ пишут, что в результате землетрясения погибли четыре человека. Кроме того, десятки человек получили ранения, а на трассе Балх — Саманган произошел обвал, заблокировавший движение.

«В результате этого происшествия есть убитые и раненые. Источник сообщил о четырех погибших и десятках раненых. <…> Подземные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф, Меймене, Тахар, Кундуз и Сари-Пуль. В результате обвала, вызванного землетрясением, оказался заблокирован участок автодороги Балх — Саманган. В настоящее время ведутся работы по расчистке трассы», — сообщает афганская газета Etilaat Roz.

Канал CNN отмечает, что после мощного землетрясения в Афганистане есть опасения масштабных человеческих жертв.

По оценкам моделей Геологической службы США (USGS), ЧП может привести к сотням смертельных случаев. Масштабы ущерба, нанесенного стихией, пока не ясны.

Отмечается, что «оранжевое» предупреждение было выпущено системой USGS PAGER, которая прогнозирует возможные экономические и человеческие потери после землетрясений на основе сейсмических данных, плотности населения и уязвимости зданий.

«Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может стать широкомасштабной. Прошлые события с таким уровнем тревоги требовали ответных мер на региональном или национальном уровне», — говорится в публикации.

Правда ли, что в результате землетрясения пострадала историческая святыня

Историческая святыня Афганистана — Голубая мечеть в Мазари-Шарифе — могла пострадать из-за землетрясения, следует из опубликованных кадров.

Соответствующую видеозапись разместил на своей странице в социальной сети X журналист телеканала «Би-би-си» Сухраб Сират. В ролике можно увидеть упавшие обломки, которые лежат возле мечети.

По данным Геологической службы США, землетрясение сопровождалось «сильными толчками», которые почувствовали также жители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно

Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 ноября