Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно

Ночью 3 ноября в Новой Москве произошла массовая драка между мигрантами. Что известно, сколько человек пострадали в результате стычки?

Что известно о драке мигрантов в Новой Москве

Как пишет Telegram-канал Mash, в жилом комплексе «Филатов Луг» в Новой Москве произошла массовая драка с применением ножей и топоров среди мигрантов.

«Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в ЖК „Филатов Луг“ в Новой Москве — предварительно, пострадали два человека», — говорится в публикации.

Источник канала рассказал, что он увидел стычку иностранцев, когда выходил из подъезда.

«Он выходил из подъезда, когда увидел стрелу. Пока он шёл, рядом пролетали колющие и режущие предметы: один из нападавших кинул топор», — пишут авторы.

Свидетель попытался запечатлеть происходящее на камеру, но его схватили за горло и начали угрожать ножом.

«Остальные кричали, чтобы бросил телефон и прекратил съёмку. К счастью, он успел уехать на такси, не пострадал», — отметили в посте.

Какие еще ЧП с участием мигрантов случились недавно

В Екатеринбурге 20-летний уроженец Узбекистана признался, что убил свою 41-летнюю мать в лесопарковой зоне, отрезал ей голову, положил ее в пакет и выкинул в кусты. Произошло это 20 октября, а через 10 дней на труп наткнулся мужчина во время утренней пробежки.

По версии следствия, в 2023 году они вместе с матерью приехали работать в Екатеринбург, но с тех пор часто ссорились. На фоне этого молодой человек продумал план убийства. В один из дней он под предлогом, что хочет показать матери более комфортную съемную квартиру, выманил ее на улицу — якобы, чтобы дойти до дома, где можно было бы снять недвижимость.

Следствие утверждает, что расправу парень решил совершить в Юго-Западном лесопарке. Голову спрятал в пакете в кустах на расстоянии 200 метров от места преступления. Он сам показал следователям, где спрятал пакет с останками.

Также массовая драка с участием 30–40 мигрантов произошла в жилом комплексе «Прокшино» в Новой Москве. Причиной стали споры об оплате труда. Конфликт между рабочими, занятыми на отделочных работах, длился около 15 минут, после чего его участники скрылись до приезда полиции.

Правоохранители восстановили картину произошедшего с помощью записей с камер видеонаблюдения и установили, что в ход шли дорожные знаки и черенки от садового инвентаря. В результате оперативных мероприятий были задержаны более 80 человек.

По ходатайству следователей суд арестовал 12 фигурантов по статье о хулиганстве, семерых задержанных освободили за отсутствием состава правонарушения. Еще 65 мигрантов привлечены к административной ответственности, причем часть из них, по предварительным данным, находились в России нелегально, говорится в материале. Расследование инцидента продолжается.

1 ноября суды вынесли приговор о депортации более 4,3 тыс. иностранцев за пределы России по результатам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье, как сообщили в Главном управлении МВД по Московской области. С 13 по 22 октября проводились мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией.

В сообщении отмечается, что в ходе двухэтапной операции правоохранительные органы выявили более 15,7 тыс. административных правонарушений. Было составлено свыше 10 тыс. протоколов за нарушение режима пребывания мигрантов и более 2,1 тыс. — за незаконную трудовую деятельность.

По данным МВД, в отношении работодателей оформлено более 1,6 тыс. административных протоколов за привлечение нелегальных трудовых мигрантов. Следователи возбудили 748 уголовных дел о нарушениях законодательства, из них 430 — по статье о фиктивной регистрации иностранцев.

