Подросток-убийца и белгородский насильник: главные ЧП за день

В Белгороде сбежал из-под стражи военный, который убил мужчину и изнасиловал его жену, под Ростовом подросток до смерти избил 33-летнего местного жителя, под Челябинском мужчина едва не умер из-за микрочипа в говядине — NEWS.ru рассказывает о главных происшествиях дня.

Военный убил мужчину и изнасиловал его жену

В ночь на 29 октября военнослужащий проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка Белгородской области. Он убил хозяина и изнасиловал его жену.

«Обвиняемый совершил убийство владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления», — рассказали в СКР.

Убитого звали Сергеем, ему было 59 лет, он работал на крупном предприятии в Шебекино. Его жена преподавала в школе. При побеге мужчина угнал иномарку, которую обнаружили 1 ноября.

«Сбежал Кострикин Алексей Владимирович, дата рождения: 23.11.1984. Приметы: рост 170–175, среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, одет в военную форму. При обнаружении звоните 112 или 02», — говорится в ориентировках на преступника.

Подросток убил мужчину

В городе Зверево Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, сообщили в местном управлении СК РФ. Несовершеннолетний подозревается в нанесении тяжелых увечий, которые привели к смерти 33-летнего мужчины.

По данным следствия, инцидент произошел 27 октября 2025 года во время ссоры между обвиняемым и убитым. Подросток нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища своему оппоненту.

В результате серьезного удара в живот пострадавший умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Суд назначил подростку домашний арест на период проведения расследования.

Мужчина чуть не подавился микрочипом

Мужчина из Челябинской области едва не проглотил микрочип, который обнаружил во время обеда в говядине. Мясо с «сюрпризом» обошлось пострадавшему почти в 5 тыс. рублей.

Челябинец купил продукт в крупной мясной сети магазинов, а через несколько дней решил приготовить говядину с овощами в горшочке. Жаркое мужчина взял на работу, а во время обеда почувствовал хруст на зубах — так он и обнаружил микрочип, уточнили в канале.

Авторы сообщили, что часть осколков все же попала в желудок пострадавшего, теперь он мучается от болей. Житель Челябинской области подал жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию, чтобы органы разобрались в ситуации.

