01 ноября 2025 в 13:16

Челябинец нашел неприятный «сюрприз» в говядине за 5 тыс. рублей

Житель Челябинска чуть не проглотил микрочип из купленной говядины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина из Челябинской области едва не проглотил микрочип, который обнаружил во время обеда в говядине, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, мясо с «сюрпризом» обошлось пострадавшему в почти пять тысяч рублей.

Челябинец купил продукт в крупной мясной сети магазинов, а через несколько дней решил приготовить говядину с овощами в горшочке. Жаркое мужчина взял на работу, а во время обеда почувствовал хруст на зубах — так он и обнаружил микрочип, уточнили на канале.

Авторы сообщили, что часть осколков все же попала в желудок пострадавшего, и теперь он мучается от болей. Житель Челябинской области подал жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию, чтобы органы разобрались в ситуации, добавили авторы канала.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

До этого кафе «Белла Донна» закрылось в Калининграде после отравления 14 детей. Городской суд принял решение о приостановке работы заведения на 90 дней.

