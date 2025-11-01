Челябинец нашел неприятный «сюрприз» в говядине за 5 тыс. рублей Житель Челябинска чуть не проглотил микрочип из купленной говядины

Мужчина из Челябинской области едва не проглотил микрочип, который обнаружил во время обеда в говядине, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, мясо с «сюрпризом» обошлось пострадавшему в почти пять тысяч рублей.

Челябинец купил продукт в крупной мясной сети магазинов, а через несколько дней решил приготовить говядину с овощами в горшочке. Жаркое мужчина взял на работу, а во время обеда почувствовал хруст на зубах — так он и обнаружил микрочип, уточнили на канале.

Авторы сообщили, что часть осколков все же попала в желудок пострадавшего, и теперь он мучается от болей. Житель Челябинской области подал жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию, чтобы органы разобрались в ситуации, добавили авторы канала.

