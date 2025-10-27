В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей

Кафе «Белла Донна» закрылось в Калининграде после отравления 14 детей, сообщило управление судебных приставов по области в Telegram-канале. Городской суд принял решение о приостановке работы заведения на 90 дней.

Кафе больше не работает. <…> Суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности кафе «Белла Донна», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что были опечатаны все входы в кафе. Руководство заведения предупредили об ответственности за неисполнение требований приставов.

Ранее в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский». У некоторых был подтвержден сальмонеллез.