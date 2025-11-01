Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:12

Подросток насмерть забил мужчину во время конфликта

В Ростовской области возбудили дело против убившего мужчину подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Зверево Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, сообщили в местном управлении СК РФ. Несовершеннолетний подозревается в нанесении тяжелых увечий, которые привели к смерти 33-летнего мужчины.

По данным следствия, инцидент произошел 27 октября 2025 года во время ссоры между обвиняемым и убитым. Подросток нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища своему оппоненту.

В результате серьезного удара в живот пострадавший умер по пути в больницу в машине скорой помощи. Суд назначил подростку домашний арест на период проведения расследования.

Ранее отец трехлетней девочки из Кропоткина признался в ее убийстве. Ребенка искали трое суток. Чтобы скрыть преступление, он солгал матери о похищении и вместе с ней обратился в полицию. По данным следствия, 19 сентября мужчина забрал дочь у бывшей супруги, заявив, что поедет с ней в Кавказский район, но вечером того же дня лишил ребенка жизни.

Прежде житель Ростова убил бывшую супругу в офисе, а после покончил с собой. Инцидент случился в здании, расположенном на Большой Садовой улице. Мотивом преступления, предварительно, стали неприязненные отношения.

Россия
Ростовская область
подростки
убийцы
