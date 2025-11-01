Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:00

В МВД рассказали, сколько мигрантов выдворят после рейдов в Подмосковье

МВД: более 4,3 тыс. мигрантов выдворят из России по итогам рейдов в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суды вынесли решения о выдворении более 4,3 тыс. иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Мероприятия по противодействию незаконной миграции проходили с 13 по 22 октября.

В сообщении говорится, что всего за два этапа операции правоохранители выявили свыше 15,7 тыс. административных правонарушений. Составлено более 10 тыс. протоколов за нарушение режима пребывания и свыше 2,1 тыс. — за незаконную трудовую деятельность мигрантов.

По данным МВД, в отношении работодателей оформлено более 1,6 тыс. административных протоколов за привлечение нелегальных трудовых мигрантов. Следователи возбудили 748 уголовных дел о нарушениях законодательства, из них 430 — по статье о фиктивной регистрации иностранцев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы. Также политик подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.

мигранты
Подмосковье
суды
рейды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.