В МВД рассказали, сколько мигрантов выдворят после рейдов в Подмосковье МВД: более 4,3 тыс. мигрантов выдворят из России по итогам рейдов в Подмосковье

Суды вынесли решения о выдворении более 4,3 тыс. иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Мероприятия по противодействию незаконной миграции проходили с 13 по 22 октября.

В сообщении говорится, что всего за два этапа операции правоохранители выявили свыше 15,7 тыс. административных правонарушений. Составлено более 10 тыс. протоколов за нарушение режима пребывания и свыше 2,1 тыс. — за незаконную трудовую деятельность мигрантов.

По данным МВД, в отношении работодателей оформлено более 1,6 тыс. административных протоколов за привлечение нелегальных трудовых мигрантов. Следователи возбудили 748 уголовных дел о нарушениях законодательства, из них 430 — по статье о фиктивной регистрации иностранцев.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы. Также политик подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.