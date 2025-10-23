Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:15

Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России

Медведев: трудовые мигранты должны покидать Россию после работы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Трудовые мигранты должны находиться в России строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну после выполнения работы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На совещании по вопросам миграции, кадры с которого опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте», политик подчеркнул необходимость создания эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы.

Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены, — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигранты должны следовать правилам и законам страны. Это касается и знания мигрантами русского языка. Лидер государства отметил, что страна заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной».

До этого правительство сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан в 2026 году. Количество разрешений уменьшили до 3802 единиц. Таким образом, квота продолжает последовательное сокращение: в 2025 году она составляла 5,5 тыс. разрешений, а в 2024 году — 10 595 единиц.

Дмитрий Медведев
мигранты
Россия
рабочие
