В России существенно изменили одну квоту для мигрантов Квоту на временное проживание мигрантов снизили до 3802 разрешений в 2026 году

Правительство России сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранных граждан в 2026 году. Соответствующее распоряжение было отдано кабмином, передает ТАСС. Количество разрешений уменьшили до 3802 единиц.

Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ, — сказано в распоряжении.

Таким образом, квота продолжает последовательное сокращение: в 2025 году она составляла 5,5 тыс. разрешений, а в 2024 году — 10595 единиц. За два года лимит на временное проживание иностранцев в России уменьшился более чем в 2,5 раза.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что министерство вынесло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства в соответствии со вступившим в силу законом. Она также напомнила, что в 2025 году был расширен перечень преступлений, совершение которых грозит аннулированием гражданства. По ее словам, соответствующие решения вынесены на фоне вступления в силу приговоров суда о привлечении к уголовной ответственности за преступления и из-за неисполнения обязанностей по постановке на воинский учет.