08 октября 2025 в 11:05

В России лишили гражданства почти 3 тыс. мигрантов

Волк сообщила о прекращении приобретенного гражданства в 2875 случаях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД России вынесло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства в соответствии со вступившим в силу законом, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. Она также напомнила, что в 2025 году был расширен перечень преступлений, совершение которых грозит аннулированием гражданства.

2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД России, — уточнила Волк.

По словам представителя МВД, соответствующие решения вынесены на фоне вступления в силу приговоров суда о привлечении к уголовной ответственности за преступления. Еще одной причиной стало неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что жители Германии и Франции наиболее активно стремятся переехать в Россию и получить гражданство. На третьем месте, согласно ее словам, по числу обращений находятся американцы.

