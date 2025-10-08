В России лишили гражданства почти 3 тыс. мигрантов Волк сообщила о прекращении приобретенного гражданства в 2875 случаях

МВД России вынесло 2875 решений о прекращении приобретенного гражданства в соответствии со вступившим в силу законом, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале. Она также напомнила, что в 2025 году был расширен перечень преступлений, совершение которых грозит аннулированием гражданства.

2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД России, — уточнила Волк.

По словам представителя МВД, соответствующие решения вынесены на фоне вступления в силу приговоров суда о привлечении к уголовной ответственности за преступления. Еще одной причиной стало неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.

