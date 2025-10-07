В ГД раскрыли, кто из иностранцев «дерется» за право переехать в Россию

В ГД раскрыли, кто из иностранцев «дерется» за право переехать в Россию Бутина: немцы и французы соревнуются за первое место по переездам в Россию

Граждане Германии и Франции наиболее активно стремятся переехать в Россию и получить гражданство, сообщает «Царьград» со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину. На третьем месте, согласно ее словам, по числу обращений находятся американцы.

По данным канала, «немцы с французами дерутся за первое место». Иностранцы часто переезжают в Россию большими семьями, уточнили в авторы материала.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие иностранцы хотят переехать в Россию, и такие обращения регулярно поступают, в том числе из европейских стран. В частности, лишь за прошедший год документы получили немцы, французы, американцы, итальянцы, австралийцы, канадцы и представители других стран. По словам Захаровой, у себя на родине они сталкивались с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России обрели уважение к семейным традициям и человеческому достоинству.

Позже пресс-служба столичного комитета по туризму сообщила, что турпоток в Москву увеличился на 10% за первые шесть месяцев 2025 года. Город посетили более 500 тыс. гостей из стран дальнего зарубежья. На первом месте по числу туристов оказался Китай, за ним — Индия, обогнавшая Турцию. В пятерку лидеров вошли Вьетнам и Саудовская Аравия. Туристы приезжают также из Ирана, ОАЭ и с Кубы.