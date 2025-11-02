Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 12:32

Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи

СК выявил подозреваемого в убийстве жителя Тульской области 22 года назад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области раскрыли убийство мужчины, которого зарезали и забили молотком ради $10,5 тысячи (320 тысяч рублей по состоянию на 2003 год), сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Преступление произошло 22 года назад после сделки по продаже квартиры.

В Туле раскрыто убийство, совершенное 22 года назад, — сказано в сообщении.

Тело жертвы нашли деревне Высокое Ленинского района. Следователи установили, что после получения денег за квартиру мужчина поехал со знакомым, решившим забрать всю сумму себе. Он убил продавца, забрал наличные и скрылся.

Расследование приостанавливали из-за невозможности установить убийцу, но в 2025 году аналитическая группа по делам прошлых лет возобновила проверку. Задержанный 47-летний мужчина признал вину и подробно рассказал, как все произошло. Его отправили в СИЗО.

Ранее в СК сообщили, что следователи направили в суд дело об убийстве двух женщин маньяком из Ангарска Михаилом Попковым, возбужденное в 2008 году. По данным ведомства, фигурант признал вину полностью. На счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.

Тульская область
убийства
квартиры
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата первого полета «Байкала» с российскими двигателями
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео
Dior остался в России втайне от Запада
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ под Харьковом
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове
Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ
Раскрыто число уничтоженных солдат ВСУ за сутки у Купянска
В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей
ВС России остановили лавину атак ВСУ на важном участке
«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом
Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги
Два ребенка сгорели заживо в доме в российском регионе
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла
ВС России помешали ВСУ прорвать оборону под Донецком
МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ
Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи
Мигрант убил инвалида и получил год условно
Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии
Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.