Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи СК выявил подозреваемого в убийстве жителя Тульской области 22 года назад

В Тульской области раскрыли убийство мужчины, которого зарезали и забили молотком ради $10,5 тысячи (320 тысяч рублей по состоянию на 2003 год), сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Преступление произошло 22 года назад после сделки по продаже квартиры.

В Туле раскрыто убийство, совершенное 22 года назад, — сказано в сообщении.

Тело жертвы нашли деревне Высокое Ленинского района. Следователи установили, что после получения денег за квартиру мужчина поехал со знакомым, решившим забрать всю сумму себе. Он убил продавца, забрал наличные и скрылся.

Расследование приостанавливали из-за невозможности установить убийцу, но в 2025 году аналитическая группа по делам прошлых лет возобновила проверку. Задержанный 47-летний мужчина признал вину и подробно рассказал, как все произошло. Его отправили в СИЗО.

