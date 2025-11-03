Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 06:37

Трамп ужаснулся распрям в британской королевской семье

Трамп счел ужасной вещью лишение принца Эндрю титулов в Великобритании

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг британской королевской семьи, связанную с принцем Эндрю. По его словам, произошедшее является крайне неприятным инцидентом.

Поводом для заявления Трампа стало решение короля Карла III инициировать процесс лишения его младшего брата, принца Эндрю, воинских званий и покровительских обязанностей. Меры были приняты на фоне обвинений в адрес герцога Йоркского в сексуальных связях с несовершеннолетней и его дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми.

Это ужасная вещь, которая случилась с королевской семьей, — сказал Трамп журналистам.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в организации секс-трафика с участием десятков несовершеннолетних девушек. Некоторые из пострадавших на момент совершения преступлений не достигли 14-летнего возраста. В конце июля 2019 года Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере при обстоятельствах, которые официально были признаны самоубийством.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей). Сандригемское поместье занимает свыше 8 тыс. гектаров. Однако конкретный дом, куда переедет принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пока не назван.

