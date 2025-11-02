Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 21:00

Московского дизайнера ограбили в туалете

«112»: дизайнера Калмыкова избили и ограбили в туалете

Никита Калмыков Никита Калмыков Фото: Социальные сети

Столичного модельера Никиту Калмыкова избили и ограбили в туалете неизвестные, сообщает Telegram-канал «112». По его словам, они также угрожали подкинуть ему запрещенные вещества.

Калмыков сообщил, что пятеро неизвестных напали на него прямо в туалете и избили его. Затем они потребовали перевести им 150 тыс. рублей.

По словам дизайнера, у него не было шансов сопротивляться, и ему пришлось выполнить все требования вымогателей. Он отправил им все свои деньги. Позже дизайнер снял побои и рассказал обо всем в своих соцсетях.

Ранее произошел конфликт между охраной и посетителями у бара в московском Митино. Потасовка началась после спора на фейсконтроле. Среди пострадавших оказался 37-летний Сергей, инвалид первой группы по зрению.

До этого Следственный комитет России заочно предъявил обвинение напавшему с ножом на режиссера и оператора Сергея Политика. По данным ведомства, фигурант объявлен в розыск. Режиссер сериала «Закрытая школа» погиб в результате нападения.

