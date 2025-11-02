Московского дизайнера ограбили в туалете «112»: дизайнера Калмыкова избили и ограбили в туалете

Столичного модельера Никиту Калмыкова избили и ограбили в туалете неизвестные, сообщает Telegram-канал «112». По его словам, они также угрожали подкинуть ему запрещенные вещества.

Калмыков сообщил, что пятеро неизвестных напали на него прямо в туалете и избили его. Затем они потребовали перевести им 150 тыс. рублей.

По словам дизайнера, у него не было шансов сопротивляться, и ему пришлось выполнить все требования вымогателей. Он отправил им все свои деньги. Позже дизайнер снял побои и рассказал обо всем в своих соцсетях.

