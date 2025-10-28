Охрана московского клуба зверски избила инвалида и попала на видео В Москве охрана клуба избила инвалида и его друзей на фейсконтроле

Конфликт между охраной и посетителями произошел у бара в московском Митино, сообщил Telegram-канал SHOT. Потасовка началась после спора на фейсконтроле. Среди пострадавших оказался 37-летний Сергей, инвалид первой группы по зрению.

Охрана отказалась впустить в заведение компанию нетрезвых мужчин. Драка мгновенно переросла в массовую. На видео видно, как участники обмениваются ударами, а охрана применяет перцовый баллончик.

У мужчины зафиксировали перелом руки, сотрясение мозга и химические ожоги. По словам Сергея, струя газа попала ему прямо в рот. Пострадавший и его друзья намерены привлечь охранников к ответственности.

Ранее в Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание. Очевидцы утверждают, что мужчина возмутился, когда автобус наехал на пешеходный переход. Во время драки пострадавший упад на асфальт, ударивший головой.

В Кисловодске до этого всадники на лошадях напали на пожилую пару, сделавшую им замечание о запрете верховой езды в зоне отдыха у искусственного водоема Старое озеро. Нарушители обматерили граждан, после чего прохожие начали фиксировать происходящее на телефон. Когда пенсионеры отказались удалить сделанные фотографии, агрессоры ударили их хлыстом.