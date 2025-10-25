Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 19:40

Водитель автобуса подрался с пешеходом из-за замечания

В Ярославле словесная перепалка водителя автобуса с пешеходом кончилась дракой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле водитель автобуса избил пешехода, который сделал ему замечание, сообщило издание 76.RU. Инцидент произошел на Волгоградской улице, очевидцы утверждают, что пешеход возмутился, когда автобус наехал на пешеходный переход.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как водитель наносит удар пешеходу, после чего тот падает на дорогу, ударяясь головой об асфальт.

Водитель автобуса нокаутировал молодого человека. Поражает, как всем людям абсолютно плевать друг на друга. Ни один человек не среагировал, чтобы разнять драку, молодой человек лежал без сознания на проезжей части, никто не подошел помочь, — утверждает другой пешеход.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что видео было передано компании-перевозчику для организации проверки. О ее результатах пообещали сообщить.

Ранее сообщалось, что толпа рабочих устроила драку в жилом комплексе «Прокшино» в Москве. В частности, участники массового столкновения вооружились палками и нанесли повреждения нескольким автомобилям. На место инцидента выезжали правоохранители и скорая.
Ярославль
общественный транспорт
драки
ПДД
