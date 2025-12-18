Трамваи встали на одной из главных улиц Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 18 декабря возникли затруднения в движении трамваев на улице Малышева, сообщает E1.RU со ссылкой на городской департамент транспорта. Причиной стало повреждение контактной сети на одном из перекрестков в районе остановок «УрФУ» и «40 лет ВЛКСМ».

Авария на контактной сети привела к задержке движения трамваев сразу на нескольких маршрутах. Повреждение затронуло участок от остановки «УрФУ» до станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях. Задержаны трамваи на маршрутах № 8, 12, 13, 15, 23.

Ранее стало известно, что трамвай № 14 сошел с рельсов на заснеженной дороге в Новосибирске. Транспортное средство развернулось боком и заблокировало движение вагонов с обеих сторон. Журналисты уточнили, что ДТП произошло недалеко от дома № 11 на улице Авиастроителей. По сообщениям очевидцев, трамвай еле передвигался якобы из-за заваленного снегом пути.

До этого в Москве трамвай сбил двух пешеходов. Инцидент произошел в районе Медведково, когда мужчина и женщина пытались перейти пути в неположенном месте. По данным канала, трамвай двигался на высокой скорости и не успел затормозить перед людьми. Один из пострадавших скончался до приезда врачей, второй получил травмы.