23 октября 2025 в 18:10

Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров

Мэр Моисеев: пенсионеров в Кисловодске избили хлыстом за сделанное замечание

Водоем «Старое озеро», Кисловодск Водоем «Старое озеро», Кисловодск Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Кисловодске всадники на лошадях напали на пожилую пару, сделавшую им замечание о запрете верховой езды в зоне отдыха у искусственного водоема «Старое озеро», заявил мэр Евгений Моисеев в Telegram-канале. Пенсионеры указали мужчинам в масках на нарушение правил поведения в благоустроенной рекреационной зоне. В ответ нарушители обматерили граждан, после чего прохожие начали фиксировать происходящее на мобильный телефон. Когда пенсионеры отказались удалить сделанные фотографии, всадники ударили их хлыстом.

Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй — по руке. Мужчине досталось по предплечью, — отметил градоначальник.

Ранее глава администрации Шемуршинского муниципального округа Чувашии попал на видео в момент избиения мужчины. Соответствующий видеоматериал обнародовала пресс-служба республиканской прокуратуры в своем Telegram-канале. Предположительно, речь идет о чиновнике Александре Чамееве. На записи запечатлено, как он набрасывается на сидящего рядом человека в камуфляжной форме. Данный инцидент произошел в марте 2025 года.

Кисловодск
избиения
пенсионеры
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
