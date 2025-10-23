Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров Мэр Моисеев: пенсионеров в Кисловодске избили хлыстом за сделанное замечание

В Кисловодске всадники на лошадях напали на пожилую пару, сделавшую им замечание о запрете верховой езды в зоне отдыха у искусственного водоема «Старое озеро», заявил мэр Евгений Моисеев в Telegram-канале. Пенсионеры указали мужчинам в масках на нарушение правил поведения в благоустроенной рекреационной зоне. В ответ нарушители обматерили граждан, после чего прохожие начали фиксировать происходящее на мобильный телефон. Когда пенсионеры отказались удалить сделанные фотографии, всадники ударили их хлыстом.

Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плеткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй — по руке. Мужчине досталось по предплечью, — отметил градоначальник.

