Суд арестовал всадника, напавшего на пенсионеров с плеткой Суд в Кисловодске арестовал избившего плеткой двух пенсионеров

Кисловодский городской суд арестовал местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением плетки против пожилой пары, сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края. Инцидент произошел 22 октября на набережной Центрального городского озера, где обвиняемый прогуливался верхом на лошади по пешеходной зоне.

По данным следствия, когда пенсионеры сделали ему замечание, наездник попытался сбить их с ног и начал размахивать плеткой, нанеся пожилой женщине удары по лицу и руке, а мужчине — по предплечью. У пострадавших остались ссадины и гематомы.

Нападавший в агрессивной манере требовал удалить фотографии, которые успели сделать пострадавшие. Инцидент произошел при многочисленных свидетелях, позже полиции удалось задержать подозреваемого.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказывал, что всадники на лошадях напали на пожилую пару, сделавшую им замечание о запрете верховой езды в зоне отдыха у искусственного водоема Старое озеро. Пенсионеры указали мужчинам в масках на нарушение правил поведения в благоустроенной рекреационной зоне.