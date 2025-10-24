Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:09

Суд арестовал всадника, напавшего на пенсионеров с плеткой

Суд в Кисловодске арестовал избившего плеткой двух пенсионеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кисловодский городской суд арестовал местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением плетки против пожилой пары, сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края. Инцидент произошел 22 октября на набережной Центрального городского озера, где обвиняемый прогуливался верхом на лошади по пешеходной зоне.

По данным следствия, когда пенсионеры сделали ему замечание, наездник попытался сбить их с ног и начал размахивать плеткой, нанеся пожилой женщине удары по лицу и руке, а мужчине — по предплечью. У пострадавших остались ссадины и гематомы.

Нападавший в агрессивной манере требовал удалить фотографии, которые успели сделать пострадавшие. Инцидент произошел при многочисленных свидетелях, позже полиции удалось задержать подозреваемого.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев рассказывал, что всадники на лошадях напали на пожилую пару, сделавшую им замечание о запрете верховой езды в зоне отдыха у искусственного водоема Старое озеро. Пенсионеры указали мужчинам в масках на нарушение правил поведения в благоустроенной рекреационной зоне.

суды
аресты
нападения
пенсионеры
Кисловодск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
В Петербурге появится еще один разводной мост
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.