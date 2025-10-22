Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:26

Чиновник избил мужчину и попал на видео

В Чувашии глава Шемуршинского МО избил мужчину и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии избил мужчину и попал на видео, которое представила пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале. Речь, предположительно, идет об Александре Чамееве. На записи чиновник набрасывается на сидящего рядом человека в камуфляже.

Инцидент произошел в марте 2025 года. По данным прокуратуры, чиновник нанес потерпевшему побои, причинив телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Фигурант не признал вину, а материалы дела отправлены в суд для рассмотрения.

Ранее главу района Каменка в Пензенской области Александра Помогайбо избили металлической трубой. Оказалось, что местный житель напал на него из-за оскорбления. Местные жители утверждали, что чиновник назвал россиянина «свиньей».

Летом стало известно, что бывший зампред Заксобрания Кировской области Владислав Гукасов избил 29-летнюю женщину на глазах у ее маленькой дочери. Сообщалось, что он назвал ее «жирной мразью».

Чувашия
чиновники
избиения
нападения
