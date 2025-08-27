Чиновник назвал жителя района «свиньей» и был избит трубой из металла

Главу района Каменка Александра Помогайбо в Пензенской области избили металлической трубой, информирует Telegram-канал «Осторожно, Новости». По данным источника, местный житель пошел на этот шаг из-за оскорбления. Очевидцы утверждают, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

Местные жители сообщили, что драка произошла рядом с местной баней. На чиновника набросился ее хозяин в ответ на якобы оскорбление. Состояние пострадавшего не раскрывается.

По словам очевидцев, Помогайбо оскорбил владельца участка, поскольку тот не следил за территорией и отказался убрать баню. На место прибыла скорая, которая доставила чиновника в больницу. Глава района не стал комментировать случившееся в беседе с представителем канала.

