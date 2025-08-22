Дочь московского чиновника призвала посылать «задние отверстия» МГЛУ на СВО

Дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону военной спецоперации на Украине, сообщил Telegram-канал Baza. По словам, в университетских чатах ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), однако администрация это отрицает.

После встречи с ректором Трофимова начала публиковать фотографии студентов, которые, по ее мнению, поддерживают движение. В подписи к одному из постов она заявила:

Подобные ему, соевые мальчики/задние отверстия, чересчур манерные, как по мне таких нужно быстро реабилитировать — армия/ознакомительная поездка на СВО! — отметила девушка.

Позднее Параскева пояснила в комментариях, что речь идет не об участии в боевых действиях, а о посещении госпиталей, общении с военными и отправке гуманитарной помощи.

Ранее дочь главы Нюксенского округа в Вологодской области Юлии Шевцовой опубликовала провокационное видео, угрожая «фраерам» отправкой на СВО. В ролике девушка ссылалась на статус матери-чиновницы. Шевцова принесла публичные извинения за поведение своей дочери, через некоторое время ее уволили.