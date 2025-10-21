Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:45

СК заочно предъявил обвинение напавшему на режиссера «Закрытой школы»

СК заочно предъявил обвинение напавшему с ножом на погибшего режиссера Политика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение напавшему с ножом на режиссера и оператора Сергея Политика, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. По данным ведомства, фигурант объявлен в розыск. Режиссер сериала «Закрытая школа» погиб в результате нападения.

Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в розыск, — говорится в сообщении СК.

Представители ведомства в рамках расследования изъяли и осмотрели записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей. Фотографии фигуранта уже загрузили в систему распознавания лиц.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что подозреваемый в убийстве Политика мог покинуть территорию РФ. Эксперт уточнил, что наличие иностранного гражданства могло позволить преступнику беспрепятственно пересечь границу после нападения.

Режиссера зарезали в Москве утром во вторник, 21 октября. По данным источника, у 56-летнего оператора возник конфликт около подъезда дома. Политик сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, а тот бросился на режиссера с ножом.

