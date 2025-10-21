Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы оператора «Закрытой школы»

Подозреваемый в убийстве оператора сериала «Закрытая школа» Сергея Политика имел возможность покинуть территорию России, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, наличие иностранного гражданства могло позволить преступнику беспрепятственно пересечь границу после содеянного.

Процесс сыска весьма кропотливый и требует временных затрат. Пишут, что он иностранный гражданин. Теоретически убийца Политика мог покинуть страну. У него есть такая юридическая возможность. Иностранцу нельзя не дать возможность покинуть страну без четкой доказательной базы в отличие от нашего гражданина. А если он уедет на родину, не факт, что его нам выдадут вообще, — пояснил Игнатов.

Он отметил, что камера наружного наблюдения рядом с местом преступления была повернута в сторону, из-за чего лицо убийцы было сложно идентифицировать, и после этого начали проверять другие видеозаписи с района. По его словам, такие моменты замедляют процесс поиска подозреваемого.

Делать выборку, сопоставлять лица, идентифицировать их — это не один и не два дня. Тем более, учтите, были выходные дни. На рабочем месте были только дежурные сыщики. Преступника сейчас будут искать всеми имеющимися методами и средствами, которые существуют, в том числе и техническими, — заключил Игнатов.

Ранее сообщалось, что Политик был убит возле своего дома в Москве, после того как стал участником конфликта. 56-летний режиссер сделал замечание молодому человеку, который вел себя странно, после чего тот напал на него с ножом.