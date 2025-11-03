Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 05:00

«Не стоит ждать»: синоптик описал погоду предстоящей зимы

Вильфанд: в некоторых регионах России зимой ожидается аномальная погода

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предстоящий зимний сезон в России может характеризоваться аномально низкими температурами по сравнению с предыдущими годами. В январе и феврале 2026 года следует ожидать значительного похолодания, хотя общий температурный фон сохранится в пределах средних многолетних значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с KP.RU.

Особенностью предстоящей зимы станет ее непредсказуемость с резкими перепадами температур и частой сменой погодных условий. При этом эксперт призвал не поддаваться паническим настроениям, поскольку ожидается умеренное, а не экстремальное похолодание.

Эту зиму не стоит ждать такой же теплой, как прошлую, — отметил Вильфанд.

Декабрь 2025 года, по прогнозам синоптиков, будет отличаться нестабильностью с частыми колебаниями температур около нулевой отметки. В Центральной России и Поволжье первые недели зимы будут сопровождаться относительно высокими температурами с периодическими потеплениями и похолоданиями.

Метеорологи обращают внимание на вероятность резких смен погодных условий, обусловленных активной циклонической деятельностью. Точные сроки наступления устойчивых морозов пока определить сложно, поскольку зимний сезон может начаться как раньше, так и позже обычных сроков.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а температура опустится на 2–5 градусов ниже климатической нормы.

