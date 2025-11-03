Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как правильно собирать селедку под шубой: классический рецепт

NEWS.ru раскрывает секрет (на деле это вовсе не секрет, наводим интригу), как собирается селедка под шубой. Итак, что мы делаем.

Сельдь (1 крупная или 2 средние), разобранную на кусочки, выкладываем первым слоем на дно тарелки. Лук (1 крупная головка) — репчатый, мелко порезанный, чтобы придать сочность. Картошка (3-4 средних клубня) — вареная, тертая, ее нужно немного примять. Морковка (2-3 шт.) — отварная, тертая, распределяем ровно. Яйца (4 шт.) — вареные, тертые, закрываем предыдущие слои. Далее по рецепту селедки под шубой выкладываем свеклу (2-3 средних) — вареная, тертая, ею покрываем все полностью. Майонез (200–250 г) — густо мажем между слоями и сверху, чтобы пропиталось.

Готовой рыбной шубке дайте пропитаться в прохладе 6–8 часов. За это время слои объединятся: нежная свекла сбалансирует соленость сельди, а лук добавит пикантные нотки. Долой покупные салатики в подложке! Мы способны сделать все сами на своей же кухне. Домашние блюда всегда вкуснее!

До этого NEWS.ru публиковал рецепт заливного пирога с капустой.

