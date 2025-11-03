Хрустящий перекус за 5 минут: идеальный бутерброд с селедкой и луком

Бутерброды с селедкой — классика, которая никогда не выходит из моды. Всего несколько минут — и у вас готова закуска, достойная праздничного стола. Главное — правильно выбрать хлеб и не пожалеть масла: именно оно связывает вкус рыбы, лука и ржаного ломтя в одно гармоничное целое.

Возьмите 4 ломтика ржаного хлеба, слегка подсушите их на сухой сковороде или в тостере, чтобы появилась хрустящая корочка. Пока хлеб остывает, нарежьте 1 крупную луковицу тонкими полукольцами и залейте кипятком на 2–3 минуты, чтобы убрать горечь. Затем промокните бумажным полотенцем.

Нарежьте 200 г слабосоленой сельди небольшими кусочками — примерно по размеру ломтика хлеба. Если рыба с костями, аккуратно удалите их пинцетом. Смажьте каждый ломтик небольшим количеством сливочного масла (около 10 г на порцию) или творожным сыром — так вкус получится мягче и сливочнее.

Выложите сверху кусочки сельди, добавьте кольца лука, при желании украсьте веточкой укропа и сбрызните каплей лимонного сока. Для пикантности можно посыпать бутерброды молотым перцем или добавить тонкий ломтик соленого огурца.

Совет: попробуйте подать такие бутерброды с горячим картофелем в мундире — сочетание просто идеальное.

