Россияне рассказали, как относятся к распределению доходов в стране

Подавляющее большинство россиян — 70% — оценивают распределение доходов в стране как несправедливое, следует из результатов опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail». В нем приняли участие более 12 тысяч человек, передает «Газета.ru».

Основные претензии респондентов касаются опережающего роста цен по сравнению с зарплатами (37,3%) и необходимости полного пересмотра системы оплаты труда (32,2%). Каждый десятый участник отметил, что ключевой проблемой является значительный разрыв в доходах между столицей и регионами.

При ответе на вопрос о критериях справедливой оплаты труда мнения участников оказались согласованными. Главными факторами были названы квалификация и профессиональные навыки, а также опыт и реальные результаты работы. При этом многие подчеркивали ценность человеческих качеств.

Особый интерес представляют ответы о соотношении доходов рабочих и специалистов с высшим образованием. Так, 22,26% респондентов считают, что главное — обеспечить достойную оплату труда для всех. 17,75% уверены, что рабочие заслуживают высоких зарплат за выполнение тяжелой работы, а 17,68% полагаются на рыночный спрос. 11,05% опрошенных выступают за более высокую оплату специалистам с дипломом, а 14,73% считают, что оптимальное соотношение зависит от конкретной профессии и региона.

