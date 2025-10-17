Юрист ответила, почему может вырасти сбор за долговые просрочки

Юрист ответила, почему может вырасти сбор за долговые просрочки Юрист Боднар: сбор за долговые просрочки могут увеличить для пополнения бюджета

Повышение сбора за долговые просрочки может быть связано с пополнением бюджета России, предположила юрист Евгения Боднар. По ее словам, переданным «Финансы Mail», это выглядит логичным продолжением политики после повышения судебных госпошлин.

Повышение сбора можно связать с двумя причинами. Первая — наполнение бюджета в большем объеме и приоритетном порядке. Это выглядит логичным продолжением политики после повышения судебных госпошлин, — сообщила она.

Боднар добавила, что второй причиной более суровой санкции для должника является стремление побудить его не «копить долги». По ее словам, ФССП и так загружена по максимуму.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%. Теперь сбор будут удерживать одновременно с основной суммой долга.