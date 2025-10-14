В России повысят исполнительский сбор до 12%

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%, сообщают «Ведомости». Теперь сбор будут удерживать одновременно с основной суммой долга.

Одобрены поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве». По замыслу властей, меры должны стимулировать более быстрое погашение долгов и одновременно увеличить поступления в федеральный бюджет.

После принятия законопроекта также вырастет минимальный размер исполнительского сбора: для граждан и индивидуальных предпринимателей он составит 2 тыс. рублей, для юридических лиц — 20 тыс. рублей. Для неимущественных требований порог установят на уровне 10 тыс. рублей для граждан и 100 тыс. рублей — для компаний.

Ранее первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания думского комитета по экономической политике заявила, что в министерстве не планируют вносить дальнейшие коррективы в шкалу налога на доходы физических лиц. Она пояснила, что прошлое введение прогрессивной шкалы уже учтено в бюджетных поступлениях. По мнению представителя Минфина, новая дифференциация налога может привести к обратному эффекту. Ведомство уверено, что действующая система на данный момент не требует пересмотра.