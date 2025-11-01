Хоть на Новый год, хоть на простой ужин: вкуснейший салат в копилку рецептов — нужно только сварить яйца и смешать с простыми ингредиентами

Хоть на Новый год, хоть на простой ужин: вкуснейший салат в копилку рецептов — нужно только сварить яйца и смешать с простыми ингредиентами. Ищете простой и сытный салат на скорую руку? Этот рецепт точно пригодится! Всего 10 минут — и на вашем столе аппетитная закуска с насыщенным вкусом: нежная фасоль, пикантный сыр, свежие помидоры и хрустящие сухарики. Идеален для лёгкого ужина, перекуса или как дополнение к основному блюду.

Для начала слейте жидкость из банки консервированной фасоли (400 г) и промойте её холодной водой. Помидоры (250 г) нарежьте кубиками, а красный лук — тонкими полукольцами. Твёрдый или полутвёрдый сыр (200 г) натрите на крупной тёрке, варёные яйца (2 шт.) мелко порубите. В большом салатнике соедините фасоль, помидоры, лук, яйца и сыр.

Добавьте майонез (3–4 ст. л.) с пропущенным через пресс зубчиком чеснока, аккуратно перемешайте. Переложите салат на плоское блюдо, сформировав горку, и щедро посыпьте сухариками (1 пачка) — они создадут аппетитную хрустящую корону. При желании украсьте зеленью. Подавайте сразу, пока сухарики сохраняют хруст!

Ранее мы готовили салат — майонезный и с копченой колбаской, но самый вкусный. Блюдо за 10 минут — нужно только яйца сварить.