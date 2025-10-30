Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:17

Майонезный и с копченой колбаской, но самый вкусный: готовим бомбический салат за 10 минут — нужно только яйца сварить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Майонезный и с копченой колбаской, но самый вкусный: готовим бомбический салат за 10 минут — нужно только яйца сварить. Хочется чего‑то по‑настоящему вкусного, без возни с варкой и долгой готовки? Этот салат — именно то, что нужно, когда душа требует праздника вкуса! Сочная копчёная колбаска, пикантные солёные огурчики, сладкая кукуруза и хрустящие сухарики создают неповторимое сочетание, от которого сложно оторваться. А главное — на всё про всё уйдёт не больше 10 минут, ведь готовить почти ничего не надо!

Для начала нарежьте 150 г полукопчёной колбасы тонкой соломкой, три варёных яйца и три солёных огурца — аккуратными кубиками. Слейте жидкость из банки консервированной кукурузы (200 г), мелко порубите половину пучка зелёного лука. Сложите все ингредиенты, кроме сухариков, в большую миску. Добавьте три столовые ложки майонеза и чайную ложку зернистой горчицы, бережно перемешайте. Перед подачей щедро посыпьте салат хрустящими ржаными сухариками (достаточно одной упаковки, 50 г) — так они сохранят свой аппетитный хруст. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь ярким, насыщенным вкусом без лишних хлопот!

Ранее мы готовили обалденную закуску по-неаполитански. Она из простых продуктов и точно станет любимой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
