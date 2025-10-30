Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой

Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой. Она сочетает в себе свежесть овощей, нежность макарон и пикантность средиземноморских специй. А главное — вы можете легко адаптировать рецепт под свой вкус.

Начните с варки 300 г макарон до состояния al dente (8–9 минут), затем остудите. Для грибной начинки возьмите 150 г свежих шампиньонов: нарежьте их пластинками и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки, добавив соль, чёрный перец и щепотку любимых специй — грибы приобретут насыщенный аромат и нежную текстуру. Помидоры черри (200 г) разрежьте пополам, полутвёрдый сыр (150 г) натрите, оливки без косточек (10 шт.) нарежьте колечками.

Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. бальзамического уксуса, 3 ст. л. горчицы и 1 ст. л. кетчупа, добавьте мелко рубленую зелень (пучок петрушки и базилика). В большой миске соедините макароны, жареные шампиньоны, помидоры черри, оливки и сыр, полейте ароматной заправкой и аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу — и можно подавать!

