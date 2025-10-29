Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт

Готовим вместе с NEWS.ru! На этот раз предлагаем вам рецепт заливного пирога с капустой.

Сочная начинка делается так: тонко нашинкованная белокочанная капуста (400 г) пассеруется с измельченной луковицей на растительном масле 15 минут до мягкости. Солим, перчим по вкусу, полностью охлаждаем.

Чтобы приготовить тесто для заливного пирога с капустой, нужно соединить 3 яйца, щепотку соли и 5 г сахара. Взбиваем венчиком, вливаем 250 мл кефира комнатной температуры и 50 г растопленного сливочного масла. Просеиваем 200 г муки с 1/2 ч. л. соды, перемешиваем до исчезновения комочков.

В промасленную форму выливаем 1/2 часть кефирного теста. Распределяем остывшую капустную начинку. Заполняем форму оставшейся тестовой основой, разравнивая ложкой. Выпекаем заливной пирог с капустой при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки.

