Пирог с яблоками: простой рецепт, с которым справится даже ребенок

NEWS.ru предлагает рецепт пирога с яблоками «Провансаль». Что для него нужно купить: яблоки сорта «Гренни Смит» — 600 г, куриные яйца категории С0 — 3 шт., сахарный песок — 150 г, мука пшеничная высшего сорта — 150 г, масло сливочное 82% — 100 г, разрыхлитель — 8 г, корица молотая — 5 г, ванилин — 2 г.

Чистим яблоки, убираем из них семечки и режем тонкими пластинками. Далее базово готовим яичную смесь с сахаром и солью — взбиваем блендером, пока объем не увеличится в 2,5 раза. Потом отправляем туда растопленное сливочное масло.

И вот вы почти приготовили пирог с яблоками! Смешиваем нарезанные фрукты с тестом и выливаем массу в форму диаметром 24 сантиметра. Держим нашего фруктового красавца в духовке 45 минут при 180°C.

