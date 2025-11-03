Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:28

Пашинян показал сердечко под песню Макана о любви

Пашинян показал видео под песню российского рэпера Макана о любви

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян показал видео, снятое под песню российского рэпера Макана (Андрея Косолапова). У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) политик записал ролик, на котором он задумчиво слушает композицию со строчками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь».

В завершение ролика Пашинян продемонстрировал жест — он изобразил руками символ сердца.

Ранее пользователи интернета начали создавать пародийные видео на премьер-министра Армении. Поводом стала публикация политиком ролика, где он бездействует и размышляет под старую композицию певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В комментариях к публикации некоторые пользователи заявили о возникновении симпатии к Пашиняну после этого видео, а другие предположили, что меланхоличное настроение политика связано с расставанием с девушкой.

Позже стало известно, что Земфира отказалась ехать с концертами в Армению из-за боязни ареста. Устроить выступление с ее участием собиралась крупная местная ивент-компания на фоне завирусившегося видео с премьер-министром.

Никол Пашинян
рэперы
артисты
Армения
