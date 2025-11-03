Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:46

Силовики рассказали о методичке ВСУ по убийству сдающихся в плен солдат

ТАСС: у ВСУ есть методичка по уничтожению сдающихся в плен своих бойцов

Военнослужащий ВСУ

Бойцы ВСУ убивают сдающихся в плен сослуживцев по методичке от командования, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Согласно этой инструкции, тех, кто пытается покинуть позиции, предписывается уничтожать «всеми доступными способами».

Любопытно, что при любых попытках выхода с позиций их командование применяет по своим же БПЛА. Причем сами пленные говорят, что существует методичка от руководства, где черным по белому прописано: «Уничтожать в случае ухода с позиций всеми доступными способами», — рассказал собеседник агентства.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины не сдаются в плен на Покровском направлении из-за страха перед своими заградотрядами. По его словам, на военных давит ряд факторов, созданных Киевом.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют призывы сдаться и безуспешно прячутся в домах Покровска. Все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.

Россия
ВСУ
ВС РФ
пленные
