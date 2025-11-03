Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 23:43

МИД Италии вызвал российского посла по неуказанной причине

Российского посла в Риме Парамонова вызвали в МИД Италии

Рим, Италия Рим, Италия Фото: Jin Mamengni/XinHua/Global Look Press

Посол Российской Федерации в Италии Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел страны, сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве. Факт приглашения подтвердили и в российской дипломатической миссии в Риме.

МИД вызвал посла России в Италии, — сказал собеседник агентства.

Информация о вызове российского посла поступила в понедельник, 3 ноября. Традиционно такие дипломатические демарши связаны с обсуждением актуальных вопросов двусторонних отношений или реакцией на конкретные события. В настоящее время точная тема предстоящей встречи и причины вызова официально не раскрываются. Представители сторон ограничились кратким подтверждением самого факта предстоящей встречи.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отмечала, что российский дипломат в Риме сможет напомнить Италии о неприемлемости поддержки Украины. По ее словам, Россия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы довести свою позицию до сведения международного сообщества и Рима.

Ранее сообщалось, что Италия уже скоро подготовит 12-й пакет военной помощи Украине. Позиция Рима остается неизменной — страна пообещала продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

Италия
МИД
послы
дипломатия
