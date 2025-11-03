Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам

Захарова: РФ напомнит, что Италия спонсированием Украины совершает преступление

Мария Захарова

Итальянские власти вызвали российского посла в МИД страны в Риме, за этим действием последовала реакция представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой. Она в беседе с ТАСС заявила, что дипломат напомнит Италии о неприемлемости поддержки Украины.

Заявление стало ответом на действия итальянской стороны, которые были расценены в Москве как недружественные. Захарова акцентировала внимание на том, что Россия обладает всеми необходимыми правовыми и дипломатическими инструментами, чтобы довести свою позицию до сведения международного сообщества и непосредственно до официального Рима.

Она указала на серьезные последствия, которые может повлечь за собой дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины со стороны западных стран. В РФ неоднократно указывали, что данные действия являются дестабилизирующими и препятствующими мирному урегулированию.

Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический Киев — преступление и грех, — заметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Италия уже скоро подготовит 12-й пакет военной помощи Украине. Позиция Рима остается неизменной — страна пообещала продолжить помогать Киеву столько, сколько это возможно.

