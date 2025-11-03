Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 18:10

В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине

Депутат Чепа: тяжелое положение ВСУ подтолкнет Запад к переговорам о мире

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тяжелое положение украинской армии подтолкнет Запад к мирным переговорам с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что упадок европейской экономики также ускорит процесс мирного урегулирования.

Конечно, [тяжелое положение ВСУ на фронте ускорит переговоры о мире]. Не только это, но и экономическое положение на Украине, сложности с решением многих инфраструктурных вопросов. Непростое экономическое положение и в Европе — оно тоже обусловлено этими действиями и теми санкционными войнами, которые последовали за развязанным ими конфликтом. Это тоже сказывается, естественно. И положение на фронте сказывается в первую очередь, — объяснил Чепа.

Ранее финское издание Yle сообщило, что президент Финляндии Александр Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между Путиным и Трампом. Глава государства выступил с инициативой проведения встречи в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность срочной встречи между Путиным и Трампом. Представитель Кремля заявил, что такой саммит теоретически допустим, однако текущая обстановка не создает необходимости в его безотлагательном проведении.

Софья Якимова
С. Якимова
