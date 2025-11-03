В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира

Бракованный аккумулятор электросамоката взорвался в квартире в Нижегородской области, вызвав пожар, сообщает региональное управление МЧС. Спасатели эвакуировали троих человек.

Пожар в квартире вспыхнул на улице Терешковой. Пожарные МЧС России эвакуировали из подъезда троих человек. Огонь на площади два квадратных метра потушили 18 специалистов чрезвычайного ведомства. Обошлось без пострадавших. Причиной пожара стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования, — говорится в сообщении.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой о запрете передвижения на средствах индивидуальной мобильности по пешеходным зонам. Политик сообщил о подготовке официального обращения в российское правительство с требованием ввести обязательную регистрацию электротранспорта и усилить ответственность за нарушение правил его использования.

Кроме того, юрист Александр Митрюк выступил с критикой идеи полного запрета самокатов в российских регионах, заявив, что подобные меры не устранят системных трудностей и вызовут общественное недовольство. Эксперт призвал власти перейти от ограничительных мер к проактивной работе в данной сфере.