Приметы 4 ноября: Казанская Осенняя — рубеж между осенью и зимой

4 ноября верующие возносят почести Казанской иконе Божией Матери. А вот народ прозвал дату Казанской Осенней, или Бабьей заступницей. С 4 ноября связывали переход от одного сезона к другому: говорили, что до Казанской еще осень тянется, а после нее зима берет свое. Праздник считали удачным для сватовства и заключения брачных союзов, а также внимательно наблюдали за природой и строго придерживались установленных запретов.

К чему дожди? Приметы о погоде в день Казанской Осенней, 4 ноября

Если в этот день начинал падать снег, это воспринимали как знак предстоящей суровой, полной метелей зимы и скорого наступления морозов.

Сильный ветер на Казанскую предвещал зиму беспокойную и метелистую. Напротив, если 4 ноября стояла ясная и тихая погода, это обещало мягкую и относительно недолгую зиму, хотя похолодание могло наступить довольно быстро.

Дождливая погода сулила зиму с частыми оттепелями и слякотью. При этом отсутствие дождя на праздник было неблагоприятным знаком — ожидали скудных урожаев в следующем году. Низкие тяжелые тучи на небе служили предупреждением о скором снегопаде и сильной вьюге.

Приметы о птицах и зверях 4 ноября

Если птицы становились беспокойными или поднимались большими стаями, ждали утренних заморозков.

Какой будет погода по приметам 4 ноября? Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Уборка, ссоры и рукоделие: что нельзя делать 4 ноября

Ссориться или выяснять отношения. Наши предки верили, что споры, вспыхнувшие сегодня, привлекут разлад и несчастья на долгий срок.

Заниматься тяжелым трудом или масштабной уборкой. Такие действия воспринимали как проявление неуважения к празднику и могли накликать неудачи.

Шить, вязать, вышивать. День посвящали молитве и внутреннему спокойствию.

Отказывать в помощи тем, кто просит. Богородица заступается за всех, верили крестьяне, и отказ может лишить человека ее покровительства.

Отправляться далеко в дорогу. Полагали, что путь будет трудным или затянется, а возвращение домой затруднится.

Обряды для красоты и удачные союзы: что можно делать 4 ноября

Вступать в браки. Этот день считали особенно счастливым для создания семьи: верили, что союз будет крепким, а жизнь супругов — мирной и обеспеченной.

У иконы Казанской Божией Матери просили о здоровье родных, благополучии в доме, защите от несчастий и об исцелении глазных недугов.

Проводить обряд «на красоту». Девушки искали листья березы, на которых лежал иней, и смотрелись в них, желая сохранить молодость и привлекательность.

Проветривать погреба и проверять запасы. По преданиям, это поможет сохранить продукты свежими в долгую зиму.

