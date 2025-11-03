Микроавтобус с детской хоккейной командой разбился под Ростовом-на-Дону Два человека погибли в ДТП с автобусом хоккейной команды в Ростовской области

В Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего детскую хоккейную команду. Инцидент случился под Волгодонском, где столкнулись два легковых автомобиля и автотранспорт со спортсменами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Происшествие потребовало вызова всех экстренных служб на место событий. Предварительная информация от собеседника в правоохранительных органах подтверждает, что в результате столкновения погибли два человека, которые находились в легковых автомобилях. Юные хоккеисты не пострадали.

Информацию предварительно подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали, — указано в сообщении.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, включая причины ДТП и возможных виновников аварии. Проводится проверка по факту происшествия, изучается техническое состояние всех транспортных средств и условия на дороге в момент инцидента.

