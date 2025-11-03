Хинштейн раскритиковал концерт скандального блогера в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале раскритиковал блогера и рэпера Акима Апачева за концерт в расположении добровольческой бригады «БАРС-Курск». Отмечается, что мероприятие не было согласовано с властями и командованием, за что виновные будут наказаны.

Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии. <...> Виновные, который позволили провести это мероприятие без согласования, будут наказаны, — написал Хинштейн.

Апачев сделал в Судже граффити с надписями вроде «Труба до Киева доведет», «Так будет с Европой» и оскорблениями в адрес украинцев, в том числе ненормативными, вызвав возмущение местных жителей и Хинштейна. Впоследствии Хинштейн призвал наказать блогера за вандализм. В своем Telegram-канале Апачев заявил, что на допросе в МВД он признал вину и готов нести наказание. Блогер предложил свою помощь в восстановлении памятников Суджи.

Позже Апачева оштрафовали на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Сам рэпер не явился на заседание.