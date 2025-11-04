Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 01:02

Новый возлюбленный, обвинения Крутого, слова об СВО: как живет Дубцова

Ирина Дубцова Ирина Дубцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Дубцова продолжает творческую деятельность. Недавно она приоткрыла подробности личной жизни. Что известно о ее новом романе, в чем ее обвинил Игорь Крутой, говорила ли артистка об СВО?

Что известно о личной жизни Ирины Дубцовой

Ирина Дубцова поделилась в Telegram-канале видео с новым избранником, Иваном Петренко, директором косметического бренда, после обвинений в его содержании. Зрители предположили, что он является «арендным женихом», но певица с юмором отметила, что, наоборот, она «приплачивает» ему за совместное проживание.

«Должна признаться. Это Ваня мне приплачивает. Я и живу с ним за деньги, бессовестная», — написала звезда.

Фанаты сомневаются в реальности романа Дубцовой и Петренко, полагая, что это лишь инсценировка. Некоторые подписчики даже начали обсуждать, какую сумму певица могла бы заплатить за эти фиктивные отношения.

В 2004 году Ирина Дубцова связала свою жизнь с Романом Черницыным, солистом группы Plazma. Предложение руки и сердца он сделал прямо на сцене во время концерта, и Дубцова ответила согласием. Спустя два года после свадьбы у пары появился сын Артем.

Однако брак артистов продлился недолго — в 2008 году супруги расстались. Позже певица два года состояла в отношениях с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а в 2014–2015 годах встречалась с диджеем Леонидом Руденко.

В чем Игорь Крутой обвинил Ирину Дубцову

В августе Ирина Дубцова заявила, что неоднократно выражала признательность продюсеру Игорю Крутому за поддержку на старте карьеры. Артистка напомнила, что после «Фабрики звезд — 4» осталась в его компании, несмотря на конфликт с крупным телеканалом, когда многие потеряли эфирное время.

Дубцова добавила, что за последние двадцать лет регулярно отмечала вклад Крутого. По словам звезды, отсутствие участия в телевизионных проектах композитора в последние три года не изменило ее отношения к нему.

Крутой тем временем заявил, что не все исполнители, которым он помогал, проявили признательность. По его словам, Дубцова не выражала благодарности, в отличие от других артистов, включая Тимати. При этом музыкант отметил, что певица продолжила карьеру самостоятельно, без дополнительных обязательств.

Говорила ли Дубцова об СВО

В ходе одного из интервью певица поделилась, что с самого начала поддержала спецоперацию. Это решение было принято на основе ее личного опыта пребывания в Донбассе в 2019 году, когда она своими глазами увидела условия жизни людей в Донецке и Луганске.

«Во-первых, я всегда была патриотом. Во мне это генетически заложено, поскольку я родилась и выросла в Волгограде. Это [бывший] Сталинград. Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того как эти территории присоединились к нам, вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — рассказала Дубцова.

Артистка поделилась, что испытывала страх, наблюдая разрушенные здания в Донбассе и слыша звуки стрельбы.

«Я видела, как живут люди, разговаривала с местными жителями, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была еще территория Украины. Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила певица.

