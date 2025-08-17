Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности

Певица Ирина Дубцова заявила, что неоднократно выражала признательность продюсеру Игорю Крутому за поддержку на старте карьеры, сообщает Life.ru. Артистка напомнила, что после «Фабрики звезд — 4» осталась в его компании, несмотря на конфликт с крупным телеканалом, когда многие потеряли эфирное время.

Дубцова добавила, что за последние двадцать лет регулярно отмечала вклад Крутого. По словам звезды, отсутствие участия в телевизионных проектах композитора в последние три года не изменило ее отношения к нему.

Крутой тем временем заявил, что не все исполнители, которым он помогал, проявили признательность. По его словам, Дубцова не выражала благодарности, в отличие от других артистов, включая Тимати. При этом музыкант отметил, что певица продолжила карьеру самостоятельно, без дополнительных обязательств.

Ранее Крутой назвал бывшего участника проекта «Фабрика звезд» Антона Зацепина «дурачком» и «неудачником». Именно так он охарактеризовал исполнителя, который два года назад критиковал продюсера, и говорил, что победа на проекте не должна была достаться Дубцовой.

