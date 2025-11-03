Возвращение в группу, инсульт, мнение об СВО: как живет Ая из «Города 312»

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые после обширного инсульта появилась на сцене. Что известно о ее здоровье, как сейчас живет певица?

Что известно о здоровье Назаренко

Ая выступила в составе группы «Город 312» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» и исполнила песню «Останусь».

Соответствующее видео пресс-служба группы опубликовала в своем Telegram-канале. По словам участников музыкального коллектива, солистки не было два года и семь месяцев.

Весной 2023 года группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Спустя время Светлана Назаренко заявила о творческом отпуске, а коллектив взял новую солистку Диану Макарову.

3 сентября 2025 года телеведущий Андрей Малахов выпустил интервью с Назаренко, которая впервые за долгое время согласилась на съемки. Певица поделилась, что пережила тяжелый инсульт, вызванный многократным заражением коронавирусом, которым она болела четыре раза.

«Он каким-то образом влияет на кровь и на тромбообразование, плюс на сосуды, суставы и организм. Я по здоровью крепкая, могла в любом состоянии выступать, даже при температуре. Для меня самым страшным была потеря голоса», — поделилась исполнительница.

Назаренко, несмотря на плохое самочувствие, не прекращала выступать. Ая сообщила, что перед одним из концертов в феврале 2025 года у нее пошла кровь из носа, но это не помешало ей выйти на сцену. Вечером того же дня она и её супруг отправились на мероприятие, а вернувшись домой, артистка почувствовала первые серьезные симптомы.

«Мы вернулись домой, сели смотреть сериал, и вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: „Все нормально? Ты будто не слышишь меня, говоришь одно и то же, словно пьяная“. Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты. Тут уже вызвали скорую, муж сразу сказал: „У жены все признаки инсульта“. Меня на скорой отвезли в больницу и сразу положили в реанимацию. Сказали: „Она в критическом состоянии, не знаем, выживет или нет. У нее обширный инсульт“», — рассказала она.

Назаренко провела в реанимации несколько дней, левая часть ее тела была парализована. Она длительное время не могла ходить, позднее стала передвигаться с помощью трости.

«Я всем советую сделать УЗИ глубоких вен, чтобы не было нигде тромбов. Потому что у кого-то, как у меня, тромб может оторваться. Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — заявила артистка.

Чем известна Назаренко

Светлана Назаренко появилась на свет 17 октября 1970 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек), Киргизская ССР. Она была участницей народного ансамбля «Аракет». В 2001 году Светлана завершила обучение в Киргизском институте искусств по специальности «эстрадный вокал». После этого она переехала в Москву. В столице вместе с Алексеем Лесниковым, Дмитрием Притулой, Леонидом Притулой и Марией Притулой она основала музыкальный коллектив «Город 312».

Известность музыкальной группе принесла песня «Останусь», которая стала саундтреком к российскому блокбастеру «Дневной дозор». Позднее артисты выпустили треки «Вне зоны доступа», «Обернись», «Осень», «Девочка, которая хотела счастья», «213 дорог» и другие. Назаренко в разные годы также предпринимала участия в телевизионных шоу.

Как сложилась личная жизнь Назаренко

Светлана Назаренко не распространялась о своей личной жизни. Известно, что она воспитывает дочь Екатерину, которая получила образование в МГИМО.

В шоу «Аватар» Назаренко поделилась, что у нее были близкие отношения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Она не уточнила, был ли это романтический союз или просто дружба. В одном из своих номеров она включила в текст песни «Ты бросил меня» его имя.

«Я говорила правду: о том, что у нас с ним было, что он бросил меня. Дело в том, что в последнее время мы перестали общаться, даже поздравлять друг друга с праздниками перестали. Последние года три у нас сошло на нет обычное человеческое общение. Мы не ругались, просто заботы поглотили, у каждого были свои дела», — сказала исполнительница.

Говорила ли Назаренко об СВО

Светлана Назаренко выступает в поддержку спецоперации. После участия в концерте «Своих не бросаем!», состоявшемся в марте 2022 года, на артистку обрушилась волна критики. В ответ на это она разместила пост в социальных сетях.

«Я, имеющая всю родню на Украине, родившаяся в Кыргызстане, уже более 20 лет проживающая в России. Знающая, что такое многонациональное дружное общество. Имеющая свои взгляды. Стоящая за мир без нацизма. И знающая, в чем заключается профессия — делиться светом с каждым. Любящая искренне своих родных, близких и друзей, да вообще людей в Кыргызстане, России и Украине. И верящая в лучшее для каждого», — объяснила она.

