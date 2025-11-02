Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров

Фигурист Роман Костомаров заявил, что хочет, чтобы в фильме режиссера Сарика Андреасяна его сыграл бы актер Максим Матвеев. Что он сказал об артисте, как сейчас живет спортсмен?

Что Костомаров сказал о фильме Андреасяна о себе

Как передает «КП-Екатеринбург», олимпийский чемпион объяснил свое желание, чтобы его воплотил на экранах Максим Матвеев.

О съемках художественного фильма, рассказывающего о судьбе Костомарова, заговорили в 2024 году. В картине покажут нелегкий путь спортсмена к олимпийскому золоту и борьбе с болезнью. Режиссером и продюсером картины выступит Сарик Андреасян вместе с Гевондом Андреасяном.

Сарик Андреасян говорил, что, вновь увидев Костомарова на льду после тяжелой болезни, он осознал, что человек способен преодолеть любые сложности. Он назвал большой честью, что Роман доверил съемки картины о его жизни команде постановщика.

Костомаров сообщил, что фильм выйдет до 2027 года и сценарий уже готов. Спортсмен сам участвовал в его создании.

На главную роль в фильме рассматривались несколько известных актеров. Среди них были Павел Прилучный, Роман Маякин и Максим Матвеев. Также обсуждались кандидатуры других артистов.

«Трудно предположить, кого из актеров я бы хотел видеть в главной роли, они все профессионалы. Мне просто по душе ближе Максим Матвеев», — поделился Костомаров.

За что Костомаров получил ТЭФИ

В июне 2025 года Роман Костомаров стал победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивного шоу/программы». Отмечается, что спортсмен ведет программу «Работяги» на телеканале «Пятница!».

«Очень счастлив, что мне представилась такая возможность — быть ведущим большого спортивного и экстремального проекта „Работяги“. Спасибо вам большое за доверие, я старался как мог», — сказал он со сцены.

Также Костомаров в беседе с NEWS.ru заявил, что не против дальше вести программы на телевидении. Он признался, что хорошо себя ощущает в новой роли.

«Мне очень понравилось быть ведущим такого большого и глобального проекта. Это было интересно. На проекте были экстремальные, спортивные и сложные состязания. Мне это всегда импонировало. Когда я смотрел, как участники проходят испытания, мне самому хотелось это сделать. Для меня это что-то новое», — сказал Костомаров.

Олимпийский чемпион признался, что первое время привыкал к роли ведущего, потому что обычно выражает эмоции телом и движениями на льду. Фигурист старается уделять больше времени своему новому амплуа.

Как Костомаров живет после болезни

Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова, призер Олимпийских игр в танцах на льду Оксана Домнина, рассказывала, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни. По ее словам, после тяжелой болезни фигуриста, которая привела к ампутации конечностей, жизнь стала другой.

«Конечно, она стала другой, но мы стараемся свой ритм жизни выровнять и привести максимально к тому, что у нас был. В жизни каждого человека встречаются сложные ситуации, но то, как Роман это проходит, и в силу того что он олимпийский чемпион, вдохновляет многих людей», — объяснила Домнина.

Фигуристка отметила, что Костомаров, несмотря на перенесенную болезнь, активно занимается спортом: катается на коньках, сноуборде, играет в футбол и ведет активный образ жизни. Домнина добавила, что источником энергии для семьи являются дети и здоровье, которое сейчас имеет для них особую ценность.

В январе 2023 года Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за перенесенного ОРЗ. Спортсмен почувствовал себя плохо за несколько дней до этого, но надеялся, что быстро пойдет на поправку. Он даже выступил с температурой в ледовом шоу, однако спустя два дня попал в реанимацию. Олимпийского чемпиона подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Он перенес два инсульта, менингит и кому.

Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях Костомарова начались сепсис и гангрена. Врачи ампутировали ему омертвевшие стопы и кисти рук. Спустя почти шесть месяцев фигуриста выписали из медучреждения. Костомарову установили протезы, на которых он долго учился ходить. В начале июля 2023 года спортсмен вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

