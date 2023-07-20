Костомаров опубликовал новое видео тренировки после протезирования

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале новое видео своих тренировок после протезирования. Он рассказал, что делает упражнения на баланс тела. На кадрах видно, как спортсмен шагает по четырем отдельно стоящим ступеням и слушает указания тренера.

Не ищу легкий путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации! — написал он.

До этого Костомаров опубликовал первое видео с момента госпитализации, записанное в его доме. Спортсмен поблагодарил свою жену Оксану Домнину за помощь в восстановлении. Он признался, что без нее ему было бы труднее адаптироваться к новой жизни.

Спортсмен и его супруга пожелали россиянам любви, здоровья и всего самого хорошего. Они поблагодарили всех за помощь и моральную поддержку, подчеркнув, что будут и дальше двигаться к полному восстановлению.

Костомарова госпитализировали 10 января с подозрением на пневмонию. Состояние спортсмена было очень тяжелым, началось заражение крови. Врачи приняли решение ампутировать ему ноги, а затем кисти рук. Фигуриста выписали из больницы 6 июля, он провел в ней 175 дней. Костомаров посвятил сотрудникам учреждения речь, поблагодарив их за спасение жизни.